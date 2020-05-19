民進黨議員李柏毅將海報交給市警局長李永癸，李永癸表示直接受理並會盡快查出真相。（袁庭堯攝）

罷韓團體指控高市府團隊背後操刀一份抹黑罷韓運動的黑函，民進黨市議員李柏毅19日在議會質詢時、直接逼問市長韓國瑜「是不是你做的！」。李也當面向市警局長李永癸報案，李永癸承諾會盡快清查、找出源頭。

Wecare高雄在臉書上公布一份A4雙面海報，標題寫著「我不是韓粉、但我為高雄人挺身而出」，一位自稱曾在政府機關服務10年、轉任教職教授「三民主義」的退休教師抨擊罷韓運動違法，是害怕弊案被揭發，是政治鬧劇。

Wecare高雄表示，這幾天許多市民朋友在自家信箱或是停車在外的機車上，都收到這張海報，估算派發這張海報至少要花數百萬元，明顯是「有錢的韓粉」金援。

Wecare高雄甚至質疑，海報就是韓國瑜與市政團隊在背後操刀。持續蒐證，進行法律動作。

民進黨議員李柏毅19日在議會質詢韓國瑜時，直接逼問韓「是不是你做的！」韓國瑜表示，他第一次看到。

李柏毅還強調，高市的派報、廣告公司只有幾家，不難查。李柏毅也當面向高市警局長李永癸告發，要求警方調查清楚，李永癸表示直接受理，也會盡快查明背後的主使者。

李柏毅批不該用這種黑函文宣，要李永癸在投票日前查出是誰所為，也還韓清白，不然都認為是韓所為。李永癸允諾會盡快調查。

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(中時 )