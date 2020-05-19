「咆哮帝」馬景濤近日遭陸網指，和演員妻子吳佳尼離婚是因為他會向岳父拿錢，消息令人傻眼，氣得馬景濤發聲明駁斥吃軟飯，並呼籲大家「向『網絡病毒』說不」。雖然馬景濤和吳佳尼夫妻情斷，不過雙方好聚好散，仍會為了孩子相聚。

馬景濤以浮誇激動的演技，而被受封是「咆嘯帝」。（圖／本報系資料照片）

馬景濤2006年與小他21歲的吳佳尼合作電視劇《封神榜之鳳鳴岐山》擦出愛火，兩人在隔年西洋情人節、同時也是馬景濤45歲生日結婚，兩人婚後陸續生下一對兒子，還會參加活動放閃，不過馬景濤2017年3月突在微博發長文，宣布與結婚10年的吳佳尼離婚。

吳佳尼也發文護馬景濤，認為愛情沒有對錯「我能體悟和支持景濤的決定，並送出我們對彼此最好的祝福」，雖然馬景濤、吳佳尼斷了夫妻情分，不過兩人情誼仍在，會為了一對兒子聚會，盡父母的職責和義務。

但馬景濤日前卻無端遭網指人品不好、會向岳父拿錢，不實指控更是讓馬景濤氣炸，讓馬景濤終於忍不住跳出來發文駁斥傳聞「你可以自編、自導...但我們拒演」，並呼籲大家「向『網絡病毒』說不」。

(中時電子報)