指揮中心每天開直播記者會，說明新疫情，但台灣已經連續12天沒有疫情，各界關心，何時會降級？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前國際疫情仍然是緊繃情況，目前沒有考慮降級，國際疫情減緩可能就會往這個方向來走。

(中時 )