指揮中心何時降級？陳時中：等國際疫情減緩 14:222020/05/19 中時 鄭郁蓁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／中央流行疫情指揮中心提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 指揮中心每天開直播記者會，說明新疫情，但台灣已經連續12天沒有疫情，各界關心，何時會降級？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前國際疫情仍然是緊繃情況，目前沒有考慮降級，國際疫情減緩可能就會往這個方向來走。 (中時 ) #降級 #國際疫情 #指揮中心 #減緩 #疫情 也許您會感興趣 推薦閱讀 雙鐵戴口罩、禁飲食 林佳龍：端午前可望解禁 15:372020/05/15 生活 老牌百貨也撐不下去了… JC Penny聲請破產保護 04:102020/05/17 全球財經 易綱重申：加強貨幣政策逆週期調節 04:102020/05/17 全球財經 編輯室報告－疫情過後房市埋隱憂 04:102020/05/19 財經要聞 後疫情時代... 家樂福總座：供應鏈在地化成常態 04:102020/05/18 產業．科技 大型聚會鬆綁 高雄 飯店 餐飲 訂單增一至三成 04:102020/05/18 產業．科技 百貨貿易族群 Q2營收將回溫 04:102020/05/18 證券．權證 政策加持 東協基金看俏 04:102020/05/18 投資理財 根本是以病毒綁架憲法 04:102020/05/18 時論廣場 520後兩岸關係的轉機 04:102020/05/19 論壇廣場 生活熱門新聞 致災梅雨籠罩台！雨最劇烈3天出爐 這裡最慘 - 生活 琉球漁船封白沙港持續中 縣府釋出善意：傍晚前撤離 - 生活 陳時中逆風改革健保 台大教授吐2字 - 生活 前長榮空姐嗆在機師餐加料！郭芷嫣親揭官司結果 - 生活 武漢解封後出現疫情 陳時中憂心發生第二波隱匿 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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