第12天零確診，國防部發言人臉書秀AIM-120先進中程空對空飛彈慶賀12天零確診！並指出關於今天的來賓，有點冷門，但它的威力可是超驚人！

今天要跟大家介紹的是AIM-120先進中程空對空飛彈，雖然它不像戰機一樣引人注目，但它有一個小暱稱叫Slammer（猛擊者），聽起來是不是就很狂啊！讓我們來一起認識AIM-120吧！

先進中程空對空飛彈AMRAAM（Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile），彈體全重335磅，並掛載40磅的高爆炸藥，最大射擊距離約為80浬，接戰速度則是音速的四倍！

該型彈具有「射後不理」系統，只要戰機上的雷達將射擊參數與目標機參數完成比對，當目標機進入飛彈射程，飛行員便可發射飛彈，然後進行下一架目標機的偵搜與鎖定，為空軍現役戰機制空的利器！

雖然我們迎來37天無本土案例，但某些國家與地區在放鬆管制後，卻爆發出第二波的疫情，COVID-19威力不容小覷，疫情不會憑空消失，我們還是要提高警覺，持續落實自我衛生防護、保持社交距離！

再次呼籲：一定要 ＃勤洗手 ＃口罩戴好戴滿 ＃養成良好衛生習慣 ＃保持社交安全距離，守住防線，守住健康。

(中時 )