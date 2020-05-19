新冠肺炎疫情趨緩，關島計劃7月解封，將台灣列入首波免簽證計劃。對於對方對台境管放鬆，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，對方放鬆我們，是因為台灣相對安全，但因擔心境外還是會有有疫情，台灣的境管措施沒有要變，尤其在旅遊方面。

(中時 )