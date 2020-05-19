關島將台列入首波免簽計劃 陳時中：我國境管措施不變 14:332020/05/19 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 關島將台列入首波免簽計劃 陳時中：我國境管措施不變。(圖為桃園機場 資料照/陳麒全攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情趨緩，關島計劃7月解封，將台灣列入首波免簽證計劃。對於對方對台境管放鬆，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，對方放鬆我們，是因為台灣相對安全，但因擔心境外還是會有有疫情，台灣的境管措施沒有要變，尤其在旅遊方面。 (中時 ) #計劃 #台灣 #關島 #首波 #對方 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 兩岸良性整合 出現一線曙光 04:102020/05/15 兩岸藝文 沒完！第2波新冠襲美羅斯福航母 11:152020/05/15 軍事 北市18日場館首波解封 帶身分證採實名制入場 15:142020/05/15 生活 新冠試劑通過外銷許可 博錸 首波市場鎖定東南亞 04:102020/05/16 證券．權證 北市首波場館解封 實名制入場 04:102020/05/16 地方新聞 陳璇分享愛情觀 曝「感動不等於愛上對方」 04:102020/05/17 娛樂新聞 「台灣文學之母」鍾肇政辭世 蔡英文：台灣文壇的損失 07:302020/05/17 政治 NCC追殺大陸OTT 愛奇藝回應了 17:272020/05/18 財經 首波滯留梅雨鋒面來襲 水利署展開應變準備 11:032020/05/19 兩岸 首波滯留鋒面來襲 水利署展開應變準備 13:212020/05/19 財經 生活熱門新聞 致災梅雨籠罩台！雨最劇烈3天出爐 這裡最慘 - 生活 琉球漁船封白沙港持續中 縣府釋出善意：傍晚前撤離 - 生活 陳時中逆風改革健保 台大教授吐2字 - 生活 前長榮空姐嗆在機師餐加料！郭芷嫣親揭官司結果 - 生活 飛蟻屍海淹沒地板 照片曝光...8千人看傻喊扯 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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