台北市近期因酒店舞廳是否要開放持續與中央槓上，副市長黃珊珊昨天表示，即便北市府提出四大復業條件，但對於維持社交距離仍然感到困難，對此中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，只要在能夠管理的前提下就可開放，預祝台北市成功。

陳時中表示，目前看來北市府在開放的方向並沒有錯，只要在能夠管理的前提下就可以開放，祝他們成功。

(中時 )