北市列4條件開放酒店舞廳 陳時中預祝成功 14:262020/05/19 中時 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市列4條件開放酒店舞廳 陳時中預祝成功。（本報資料照／程炳璋台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市近期因酒店舞廳是否要開放持續與中央槓上，副市長黃珊珊昨天表示，即便北市府提出四大復業條件，但對於維持社交距離仍然感到困難，對此中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，只要在能夠管理的前提下就可開放，預祝台北市成功。 陳時中表示，目前看來北市府在開放的方向並沒有錯，只要在能夠管理的前提下就可以開放，祝他們成功。 (中時 ) #開放 #條件 #酒店舞廳 #陳時中 #預祝 也許您會感興趣 推薦閱讀 柯嗆陳時中 他不宣布我宣布 04:102020/05/15 政治要聞 新北戶外不戴口罩 陳時中：仍依照大的規則 14:122020/05/15 生活 美記者讚台灣檢疫 陳時中：為國人水準自豪 14:332020/05/15 生活 八大行業是否復工 陳時中老生常談 14:402020/05/15 生活 陳時中示範餐廳實名制 明訪知名滷肉飯連鎖店 14:472020/05/15 生活 台灣兒童談防疫「頭頭是道」 陳時中：很感人 14:552020/05/15 生活 國外疫情仍嚴重 陳時中：不敢大膽開放邊境 14:572020/05/15 生活 WHA線上會議台未獲邀 陳時中：積極爭取11月參與 15:142020/05/15 生活 奪回雙北江山！？陳時中成民進黨2022活棋 14:512020/05/17 政治 陳時中被做成沙雕！妙答感想超誠實全場大笑 18:572020/05/17 生活 生活熱門新聞 致災梅雨籠罩台！雨最劇烈3天出爐 這裡最慘 - 生活 琉球漁船封白沙港持續中 縣府釋出善意：傍晚前撤離 - 生活 陳時中逆風改革健保 台大教授吐2字 - 生活 前長榮空姐嗆在機師餐加料！郭芷嫣親揭官司結果 - 生活 武漢解封後出現疫情 陳時中憂心發生第二波隱匿 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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