高雄市長韓國瑜昨(18)日赴高市議會進行施政報告，同時他也首度針對請假3個月參選總統向市民道歉，並引用宋代詞人柳永《蝶戀花》中的「為見伊人得憔悴，衣帶漸寬終不悔」表達對市政的態度。國民黨台北市議員秦慧珠指出，韓的意思是他為高雄市民服務，就算「衣帶漸寬終不悔」，會一直服務下去。

韓國瑜的一席話，在政論節目《新聞面對面》引起討論，不過大家都著重在詩詞含意的解讀和討論，現場一度變成文學賞析的國文課。民進黨立委莊瑞雄中指出，韓國瑜的形象只讓大家會聯想到「擬把疏狂圖一醉。對酒當歌，強樂還無味」；媒體人姚慧珍認為，這句詩詞有遊子在外對故鄉意中人的思念之意，暗指韓可能想回老家斗六了；國民黨立委林為洲則表示，這可以做很多不同的解讀，但有些人可能誤會韓市長的意思。

對於其他人的解讀，秦慧珠直言，現在的人對詩詞理解能力太差。並現場化身國文老師，解析柳永的原意是對《蝶戀花》主人翁堅毅的性格、執著的態度和他對伊人思念的描寫，她指韓國瑜是想用這層含意，來表達他對市政念茲在茲和兢兢業業，為高雄市民服務，他將「衣帶漸寬終不悔」。

(中時電子報)