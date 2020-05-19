台積電周二爆量多、空大鬥法，股價卻僅在291.5元至294元狹幅震盪，顯示市場人氣、法人著墨多愈趨深入，但該股開盤係294元，收盤在291.5元今最低價，顯然空方（外資為主）摜壓實力仍在。不過，台積電仍紅盤收市，加上被動元件、矽晶圓與IC設計等電子族群多稍回神，而台塑四寶、國泰金、富邦金等傳產金融權值股也力挺多方，使大盤終場大漲逾百點，連續收復5日線、10日線與10800點。

唯極短線仍有表現不振的集團股，包括股王大立光、聯電、日月光投控與南亞科，顯示市場對科技股第二季展望，仍保守看待。集中交易市場加權股價指數收盤係上漲119.89點，報10860.44點，漲幅1.12%點，成交1852.94億元。

店頭市場方面，在生技與電子雙主流掌舵下，包括航運、電機、化學、紡纖與營建等族群悉數收紅，盤勢高之後不回頭，指數大漲1.18%，報142.64點，成交470.5億元。

亞股方面，受惠開發新冠疫苗傳來喜訊，也都跟著美股大漲而勁彈，包括澳洲、日本、南韓、大陸、香港、新加坡、越南、泰國、馬來西亞、菲律賓、印尼及印度等市場，都紅光滿面。

美股盤後電子盤方面，目前道瓊期、標普500與那斯達克100等3大期指，係整理趨堅格局，分別暫報小漲0.13%、0.04%及0.14%。僅小型股2000期指暫報下挫0.3%。

業內人士指出，新台幣兌美元匯價迄午盤小幅升值4.3分，顯示有關單位力阻強升的企圖心，加上美國總統川普突轉向，支持強勢美元，使新台幣匯率短中期有機會持穩在29.9元上下0.3元區間游走，對台商接單與外銷競爭力，屬正向。

技術面方面，台股上檔半年線、年線與萬一等關卡，短期不易一口氣過關，但月線、季線在低檔已愈趨發揮相對強韌支撐，加上資金面、高股息殖利率概念與國際油價止回穩等利基對短多有利，使盤勢短期穩步趨堅仍審慎樂觀。

(工商 )