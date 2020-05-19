富達國際最新公布的一項市場脈搏調查結果顯示，新冠疫情危機將改變全球企業看待社會議題的方式並影響深遠。在後疫情時代，基於穩健基本面及永續性研究的優秀主動式管理投資將變得更為重要。

受訪的富達國際分析師來自全球不同地區、不同行業，當中逾半數分析師認為疫情肆虐全球，將直接導致企業更加關注給員工更優越工作條件、消費者及更廣泛的社會議題。

富達國際調查發現，企業將面對挑戰不斷的經營環境。儘管分析師預期的整體企業獲利跌幅，與4月調查時相近，但隨著經濟轉差的程度愈來愈明顯，分析師對各行業及各地區間的企業獲利跌幅預測開始出現差異。富達分析師對非必需消費品及工業的獲利預測較上月調查時樂觀，而對金融業的預測則較上月審慎。

富達國際表示，在5月份調查中，受訪分析師預期新冠疫情將對企業獲利產生負面影響的比例，已由4月的高位91％降至目前的85％，反映負面情緒已穩定下來，甚至或已達頂點。雖然各地為遏止疫情而採取的封城措施，對非必需消費品行業構成沉重打擊，但研究此行業的分析師卻對行業前景愈來愈樂觀。

富達國際股票研究副主管Fiona ONeill指出，未來經濟環境依然充滿挑戰，但這次調查中有更多受訪分析師指出，其研究行業的領先指標本月數據較4月份正面，因此，經營環境雖仍嚴峻，但至少有些樂觀情緒正在逐步累積，但若要稱轉捩點已到仍言之過早，分析師均認為企業已開始將目光轉向復甦策略，大陸在復甦方面仍然領先，但其他地區也開始出現一些跡象。雖然前路並不平坦，但富達國際將密切關注各種復甦跡象，以及在復甦速度不一的行業及地區間發掘特別的投資機會。

(工商 )