麥可喬丹的《最後一舞》紀錄片取材於90年代留下的影像，並於近年之後才開始錄製訪談的部分。爵士隊主將「郵差」馬龍(Karl Malone)拒絕參加，被喬丹投出最後一擊的前鋒羅素(Bryon Russell)也拒絕了。

畢竟爵士隊連輸給公牛兩年，被羞辱最慘的就是這兩人。1997年總冠軍賽首戰最後關頭，皮朋對馬龍說了一句「郵差星期日不送信」，結果馬龍兩罰俱失，喬丹抓下籃板球，在羅素面前投進絕殺。1998年總冠軍賽第6戰，終場前也是喬丹抄走馬龍的球，讓羅素跌倒並投進致勝一擊。

這兩人拒絕參加訪談完全可以理解，1998年公牛在爵士主場摘冠，隊伍離去之前，馬龍還到他們的巴士祝賀，已經是很有風度了。爵士主控史塔克頓(John Stockton)更是在猶豫很久後同意參與《最後一舞》，這是他的體育精神。

史塔克頓只恨與喬丹生在同個時代，在喬丹離開的94、95年，老史連續兩年入選NBA第一隊。後來喬丹於巫師隊復出，爵士終於逮到機會報仇，可惜其中一場還是被老喬丹砍了44分。喬丹與史塔克頓兩人一同於1984年加入NBA，同樣在2003年退休。

(中時電子報)