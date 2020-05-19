華人最重要的傳統節日，就是春節了，農曆新年意味著是新的開始，對於講究「從頭開始」的華人來說，無疑是最具有象徵意義的傳統節日，然而，在民國時期這個最受華人重視的節日竟被廢除，禁止全國人民過這個節日，甚至在南京國民政府時間，上海有一戶人家為了迎財神，警察直接將他們關押到警察局，而且還將他們的貢品給沒收。

但春節這個過了幾千年的傳統節日，在近代卻被廢除，而當時的真實情況，要比廢除還要嚴重，甚至還被禁止過這節日，一旦發現有過節的，就會被抓到警察局，這到底是怎麼回事呢？

春節所廢除的時候，正是清朝和民國所相接的那段時間，因為當時的西方文化傳播的比較深遠，又加上當時清政府腐敗無能，所以使得封建腐朽與西方的文化產生了非常明顯的對比，在當時只要是與封建傳統有一點關係的東西，都會被看成是腐朽和倒退。在當時那個革命比較爆發的年代，一大部分中國人不是這樣認為的，而且甚至在「新文化運動」時期，魯迅還提出了取消漢字的這個要求，這個提倡使得許多知識分子更是開始專注於西方文化，在這樣的背景下，作為傳統節日中最具有代表性的春節，自然而然就成為了過街老鼠。

熟悉歷史和學過歷史的人都知道，民國是在1912年1月1日建立起來的，也就是在這一天為了與西方國家接軌，民國政府便正式的將農曆的春節給廢除了，然後改成過元旦新年，在農曆春節大家都不允許放假，學校要像平常一樣正常上課，這一系列的行為是最直接能夠體現出全面取消傳統的春節假期的行為。

而在當時的社會有很多民眾都不能理解這個行為，因為畢竟當時廢除春節這個節日的行為，是在當時一批激進革命分子和知識分子的提議，大部分平民百姓根本沒有辦法理解這個行為，所以在春節的時候，出現了許多人偷偷溜回家過節的現象，這個情況被北洋政府全都盡收眼底，他們也覺得這樣做太不合適了，所以沒過多久就將春節這個節日恢復了，但是這件事情還沒有結束。

在1927年時，北洋政府被推倒，合併到了南京國民政府下，讓人沒有想到的是，這個合併竟然比之前所做出的一些行為更讓人難以理解，為什麼要這樣說呢？是因為當時北洋政府只是要求公務人員不能過春節，但是南京國民政府卻是直接頒佈了法律，禁止全國人民過春節這個傳統節日。在上海過春節這一天，一戶人家為了迎接財神，警察直接將他們關押到了警察局中，而且還將他們的貢品給沒收，當時的這種做法引起了許多民眾的不滿，雖然中國一些封建習俗不好，但是有一些已經成為了中華文化上下五千年的優良傳統，在當時春節這種幾乎是華人必須的傳統節日，怎麼可能被南京國民政府左右呢？這項禁止過春節的法律，最終只維持了5年的時間，在1933年的時候被徹底的廢除了，在這之後再也沒有人敢提起禁止過春節這種事情了。

(旺報 )