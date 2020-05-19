勞工紓困申請者眾，照目前的申請量來看，下周一就將超出原訂的紓困額度，對此疫情指揮中心指揮官陳時中表示，會照程序盡量找出預算，有需要的一定會發。

(中時 )

#勞工紓困 #原訂 #額度 #陳時中 #超出