蔡英文總統今天視察中央流行疫情指揮中心，親自邀請防疫代表參加明天520就職典禮。對昨天世界衛生組織(WHO)秘書處在壓力之下，再一次拒絕邀請我國出席世界衛生大會(WHA)，她也表達嚴正抗議，強調WHO秘書處可能會屈服於政治壓力，但是臺灣不會因為被打壓，就放棄參與國際事務，我們會繼續努力，讓世界都看到臺灣。

蔡英文表示，今天來到這裡，是要邀請大家參加明天的就職典禮。因為是在防疫期間，觀禮席人數有所限制，無法讓大家都參加，但陳時中部長不遺餘力地為防疫同仁爭取名額，不管大家明天能不能參加，都有她的邀請，也希望在就職典禮上獲得大家的祝福。

她提到，今天臺南市長黃偉哲也送來十種臺南好麵，要慰勞大家，祝福防疫「麵麵」俱到。她深信，所有臺灣人民都非常感謝所有防疫的好夥伴。大家在人民的心中都是英雄，這個麵也可以稱為「英雄麵」，希望大家好好享用。

此次防疫期間，她曾來防疫中心好幾次。第一次來的時候，大家都非常緊張；第二次來，雖然還是緊張，但已有全面掌控疫情的感覺；今天前來，大家看起來比較不緊張了，可見疫情在嚴密管控之下，已漸趨緩。

然而，蔡英文強調，現在不是我們可以完全放鬆的時候，此次疫情是很艱難的挑戰，其他國家在疫情趨緩之後，又有復發的情況，希望這種事情不會在臺灣發生，後續我們還是要非常謹慎面對，也希望所有工作同仁都要適當休息，保重身體。

因為所有防疫夥伴的努力，臺灣才有受到注目的「防疫五月天」及「阿中部長」。每到下午2時記者會，全臺灣的焦點都在防疫夥伴的身上，這代表了一種對公務體系的信賴與感謝。在臺灣民主化以後，這是她第一次看到，人民對政府及公務體系有這麼高的信賴度，在此時此刻，很多人民選擇相信政府，而且是非常相信，她要代表國家向所有防疫夥伴說一聲謝謝。

她也強調，臺灣的防疫工作，受到國際注目，在防疫物資部分，我們在行有餘力的情況下，已經支援國際社會，未來還要盤點物資，捐贈給需要的國家，這是身為國際一份子，我們要善盡的責任。

現在也正是WHA開會期間，蔡英文表示，昨天大家都看到令人遺憾的訊息，WHO秘書處在壓力之下，再一次拒絕邀請我國出席WHA，她要藉此機會表達嚴正的抗議。

她說，政治因素不應該凌駕在健康人權之上。臺灣在這次疫情的表現如何，全球自有公評。除了捐助物資，我們也很願意和國際社會分享經驗，共同對抗疫情。基於政治因素拒絕臺灣參與WHA，並不符合國際社會的共同利益。

昨天她也看見包括美國在內，許多國家都表達支持臺灣參與WHA，感謝他們對臺灣防疫的肯定。WHO秘書處可能會屈服於政治壓力，但是臺灣不會因為被打壓，就放棄參與國際事務，「我們會繼續努力，讓世界都看到臺灣」。

(中時 )