因應伺服器市場對高效能記憶體的強勁需求，記憶體模組廠十銓(4967)進軍高效能運算(HPC)領域，推出全系列DDR4-3200工業級記憶體，搶攻雲端及資料中心商機，並預計本月中起開始出貨。

十銓科技全新DDR4-3200 32GB工業級記憶體，支援Intel高階應用的Ice Lake處理器、AMD第二代AMD EPYC(Rome)伺服器處理器與AMD Ryzen系列嵌入式處理器，搶攻高階伺服器對工規高效能記憶體產品需求。

隨著AI人工智慧運算、5G高速基站、各式IoT連網設備及邊緣運算等工業應用日漸普及，高速傳輸/運算的需求快速攀升。目前Intel與AMD高階處理器記憶體支援規格已達到3200MT/s，高階處理器往高速、高效能已成趨勢，迫切需要能即時處理各種龐大資訊之高效能記憶體。

十銓最新推出工業級記憶體DDR4-3200包括U-DIMM等多項規格產品，並推出DDR4 3200單條32GB大容量工業記憶體。十銓工業級記憶體DDR4-3200全系列產品線，應用範圍涵蓋邊緣運算、車聯網、無人商店之影像辨識系統、AI、智慧醫療系統等產業領堿。十銓已於2020年4月中旬陸續進行送樣，送樣對象包含高效能Notebook、網通、高階伺服器等產業，預計2020年5月中旬全面量產出貨。

(時報資訊)