宜蘭傳藝園區雖然受到疫情影響，取消戶外踩街等活動，但仍規畫「噶瑪蘭公主」等演出。（全聯善美的文化藝術基金會／李忠一宜蘭傳真）

新冠肺炎疫情趨緩，各活動與場館也陸續解禁、解封，宜蘭傳藝園區原定5月底止、優惠縣民與醫療院所等從業人員免費入園的「藝起防疫‧傳藝送暖」方案，是否延長也引起遊客關注，全聯善美的文化藝術基金會表示，近期將會開會決定，但不論如何「6月一定還會推出相關優惠！」

宜蘭傳藝園區推出的「藝起防疫‧傳藝送暖」優惠活動，是因應疫情，讓宜蘭縣民、航空業、旅行業、醫療院所從業人員，憑身分證或工作證、執業執照，即可享免費入園遊傳藝。

全聯善美的文化藝術基金會表示，疫情趨緩讓宜蘭傳藝園區的遊客量有增多趨勢，但為了防疫，取消容易群聚的戶外踩街，室內演出活動觀眾採梅花座，相關防疫措施不因疫情趨緩而改變。

全聯善美的文化藝術基金會表示，「藝起防疫‧傳藝送暖」優惠活動原定5月底止，但基金會一直關注疫情變化，如今國內已連續12天零確診，會開會決定是否延長優惠措施，雖然尚未定案，但傳藝園區6月起一定還會有相關優惠方案。

(中時 )