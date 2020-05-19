武漢解封後仍傳出有疫情，對此中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指出，大陸有隱匿的習慣，尤其現在是ＷＨＯ開會期間，加上復工壓力，他擔心可能會有第二波隱匿狀況，不過他也認為不必太過擔憂，只要隨時提高警覺就好。

陳時中說，大陸疫情他認為，比大陸本身宣稱出來還多，因為很多疫情無法上達，不過經過強烈的封城，一定會有效果，但開放的同時，會不會對社會帶來傷害，看起來有零星小區的封閉令人擔心，如果只有零星我覺得不用太擔憂畢竟沒有大規模傳播，但就是怕會有第二波的隱匿，復工的壓力下，以及who開會前間，可能會有習慣性的隱匿，我們隨時提高警覺是應該的。

指揮中心發言人莊人祥表示，武漢在今年1月23日有引起很大的疫情但透過封城，最後僅五、六萬人感染，但實際是否只有這五六萬人確診，還要坐進一步研究。

莊人祥說，武漢有一千多萬人，如果只有這麼少人感染，以新冠肺炎一個人可傳給2.2人來看，群體可能要55%的人都要有免疫力才能避免群體不會再傳出去，以他目前感染人數不管是否只有目前檯面上五、六萬，還是更多，總是不會達到55%，只要有任何一例個案發生，都可能造成內部個案發生傳染。

莊人祥表示，解封後出現確診個案不只是會在武漢發生，任何一個國家雖然之前有做封城避免疫情傳播，只要慢慢解封後，有些個案就有可能群體免疫力沒有達到55%就會造成感染，這是台灣對於後續任何一個國家要開始解封開放邊境要考慮的因素。

(中時 )