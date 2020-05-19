口罩解禁是否有時程？指揮中心指揮官陳時中表示，目前口罩庫存量已達滿水位，也正積極尋找倉儲。至於開放時程，他表示仍需一定的步驟，朝開放之路上，首先調整為定額徵收，第二是讓戰備庫存量能滿載，第三是能夠有力量援助其他國家，這幾個方向不變。

定額徵收或要如何及早發展外銷和內銷的通路？陳時中表示經濟部正在與口罩國家隊洽談，定額要如何照比例徵收等正在研議，相信口罩要外銷很快會啟動。他也強調口罩開放後，未來政府仍有責任對於各防疫戰備物資徵收儲存，並持續朝國產國用努力。

(中時 )