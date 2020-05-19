口罩量已滿載 定額徵收比例正研議 14:402020/05/19 中時 李怡芸 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 口罩量已滿載 定額徵收比例正研議。（示意圖 資料照/蔡依珍攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 口罩解禁是否有時程？指揮中心指揮官陳時中表示，目前口罩庫存量已達滿水位，也正積極尋找倉儲。至於開放時程，他表示仍需一定的步驟，朝開放之路上，首先調整為定額徵收，第二是讓戰備庫存量能滿載，第三是能夠有力量援助其他國家，這幾個方向不變。 定額徵收或要如何及早發展外銷和內銷的通路？陳時中表示經濟部正在與口罩國家隊洽談，定額要如何照比例徵收等正在研議，相信口罩要外銷很快會啟動。他也強調口罩開放後，未來政府仍有責任對於各防疫戰備物資徵收儲存，並持續朝國產國用努力。 (中時 ) #徵收 #定額 #口罩 #滿載 #研議 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北戶外不戴口罩 陳時中：仍依照大的規則 14:122020/05/15 生活 口罩政策可望解禁？陳時中：不會拖到7月 14:312020/05/15 生活 屈臣氏也能領口罩！領口罩還能享折扣 20:272020/05/15 財經 防疫不馬虎 進考場先量體溫 04:102020/05/17 生活新聞 皮膚鬧脾氣 醫師來解惑 04:102020/05/18 時尚消費 內政部：土地徵收較10年前大減98％ 逾9成協議取得 10:302020/05/18 政治 打趴川普！國會女王變身時尚女王 00:132020/05/19 國際 二合一口罩夾 滿足個人防疫最後一哩路 04:102020/05/19 產業財經 雲縣議員批 中央搶口罩不還 04:102020/05/19 地方新聞 口罩徵用結束後 他曝價格恐回不去了 12:032020/05/19 生活 生活熱門新聞 致災梅雨籠罩台！雨最劇烈3天出爐 這裡最慘 - 生活 琉球漁船封白沙港持續中 縣府釋出善意：傍晚前撤離 - 生活 陳時中逆風改革健保 台大教授吐2字 - 生活 前長榮空姐嗆在機師餐加料！郭芷嫣親揭官司結果 - 生活 飛蟻屍海淹沒地板 照片曝光...8千人看傻喊扯 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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