小琉球白沙港雖因漁船封港抗議一事，導致交通船無法進港、幾乎不見遊客蹤影，但一早港邊卻是「人山人海」，抗議漁民聚集港邊與縣府人員、執法單位據理力爭。（民眾提供／謝佳潾屏東傳真）

琉球白沙港浮動碼頭工程惹議，漁民自18日傍晚發動漁船封港抗爭後，至今未停息，逾20艘漁船目前仍併排堵住港口，而縣府19日一早雖發公文指出當日中午12時未撤離將強制開罰並拖移，但隨後與漁民協商後釋出善意，除允諾將開協調會外，也將撤船時間延到傍晚，但也強調屆時若不撤就開罰。

白沙港雖因漁船封港抗議一事，導致交通船無法進港、幾乎不見遊客蹤影，但一早港邊卻是「人山人海」，抗議漁民聚集港邊與縣府人員、執法單位據理力爭，在公部門以違反「屏東縣琉球白沙交通碼頭使用管理自治條例」規定，勸導漁船撤離否則將開罰5萬時，漁民反嗆「我們停在漁港憑什麼挨罰」？

雙方一度僵持不下，後來漁民稱，他們希望縣府重新召開協調會，不要強制施工，對此，縣府也釋出善意，稱會召開協調會，並將原本中午12點將強行開罰與拖船的時間延後至傍晚，希望漁民能理性配合，讓事情能順利解決、和平落幕。

縣府說，協調會時間尚未確定，但一定會召開，所以希望漁民一定要理性配合。對此，漁民稱，能回到協調會對談是最好的，但希望縣府不要再欺騙漁民。

對於漁民的抗議，屏縣長潘孟安指出，縣府不容許部分團體、個人或政治人物以訛傳訛，民國91年時小琉球白沙港有一部分就是交通港，在省政府的時代交給縣府代管，交通港與漁港並行並用，當小琉球觀光發展到一定需求時，觀光交通有重要的品質提升，漁港有其需求也是可以並存並榮，但絕不是少數個人慫恿不知情的漁民去阻礙公共安全的航道，甚至去破壞公共建設，這點縣府決不寬貸。

(中時 )