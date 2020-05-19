台灣截至今日為止，已有401人解除隔離，其餘仍在接受治療。中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，目前留在醫院的大部分是因為還沒三採陰，先前指揮中心提過有2名呼吸器、使用葉克膜的個案，其中1人已經不幸過世，另1人已順利移除葉克膜和呼吸器，正在最後復原，還沒達到三採陰。目前尚有1人在脫離呼吸器後，再度使用呼吸器。

張上淳表示，目前唯一一例使用呼吸器的個案，先前脫離呼吸器、解隔離，但後續有出現併發症「中風」而重新戴上呼吸器，現在正在脫離中，其他個案狀況不錯，幾乎都在等待三採陰。

至於國外發現小朋友感染後出現川崎氏症，導致皮膚出疹的現象，張上淳表示，因國內小朋友個案少，都沒有看到這樣的狀況。

張上淳補充，該名中風個案年約70多歲，國內確實有兩名個案有發生中風的現象，國外報告中也確實有個案會在感染後發生貧血、血栓等症狀，確實會增加中風風險，而國內雖還沒有更詳細的研究資料，但國內這2個個案可能也與國外的研究有關。

張上淳進一步表示，國內中高年紀的病人不多，高血壓、糖尿病最常見，比較厲害的心血管疾病個案不多，在各家醫院都會回診，繼續追蹤，目前沒有聽聞因為感染新冠肺炎後，心血管疾病惡化的狀況。

(中時 )