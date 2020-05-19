歐買尬（3687）以集團旗下第三方支付市占率達八成的綠界科技（6763）及歐付寶電子支付金流的開發技術優勢與經驗，即將推出「FunPoint」平台，為各種不同遊戲幣的買賣、點數點卡轉換、虛擬寶物等交易，提供履約保證機制，讓虛擬商品交易更快速方便且安全。

歐買尬表示，除了透過官方網站平台外，買賣雙方更可以透過社群軟體LINE來進行交易，雙方無須互為LINE好友，只要透過LINE「@funpoint」即可建立交易連結、收款網址、交易履約確認、對帳管理、提領等操作，以確保個人隱私。最重要的是買、賣雙方完全零手續費。

歐買尬指出，「FunPoint」將提供嶄新的全方位金流服務，其中包含遊戲點數卡、遊戲幣、虛擬寶物商品、線上娛樂產業等支付的不同需求，整合內容包含線上金流（信用卡、Web ATM）、銀行郵局及ATM轉帳、超商實體通路點數儲值、GPoint點數錢包等。

此外，歐買尬也強調，「FunPoint」的履約保證機制，將徹底解決玩家在虛寶交易中潛在的被詐騙風險。歐買尬指出，過去不論是虛寶寶物或是點數交易，因為交易對象及過程不透明，商品內容真實性及交易風險都需由玩家自行承擔，才導致網路詐騙案層出不窮。歐買尬這次將區塊鏈應用於GPoint遊戲點數中，達成交易履約的保證機制，將有望完全杜絕詐騙。

(工商 )