長榮航空去年爆發空服員集體罷工事件，曾幫洋男擦屁的空服員代表郭芷嫣因揚言要在反罷工機師餐中「加料」遭提告，如今官司結果出爐，郭芷嫣在臉書發文表示，已收到地檢署的不起訴公文，並形容：「永遠無法忘記收到公文的時候，我的手有多顫抖」。
郭芷嫣今天凌晨在臉書發文指出，細數這段時間收到的傳票，無疑是徐姓機長各種花式提告，以至於長榮航空受不了輿論才把她解僱。收到地檢署的不起訴公文，她想感謝沈靖家律師、大恆國際法律事務所 桃園市空服員職業工會翁瑋Kenny Hsu，一直以來包容她所有的任性妄為，也謝謝一直以來不論支持、看衰她的人，以及她向來最尊敬的司法。
郭芷嫣強調，永遠無法忘記收到公文的時候，她的手有多顫抖，她說這兩年充滿很多驚奇，祝福長榮航空和你我都能越來越好。芷嫣於並將自己這段時間所收到的傳票一併PO出。
2019年6月長榮發生罷工事件，一名徐姓機師表態不支持罷工，，當時還是長榮空服員的郭芷嫣，在LINE群組中揚言，要在機師餐點中「加料」，因此遭徐姓機師蒐證提告。
(中時電子報)
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