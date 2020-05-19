今天中午立法院程序委員會，國民黨國民黨以總統府遭駭事由，杯葛NCC人事同意案之議程安排，國民黨最後退席，並放話未來不參與所有黨團協商。對此，民進黨立委、程序委員會召委管碧玲稍早在臉書表示，國民黨竟拿遭變造的不實內容來干擾國會議事程序，等於附和竊取資料者在指揮國會，國會如果屈服，就太對不起人民。

管碧玲指出，今天這個開會，看到有其他政黨的同仁在這裡表示不同的意見，而且退席抗議，基本上就是針對我們的討論事項當中的NCC人事同意權，他們要求我們不要進行人事同意權行使。他們引述的資料是總統府經駭客偷取變造後的資料，他們信以為真，然後要來干擾我們國會的議事程序。

管碧玲認為，我們必須是成熟的國會，如果輕易用假訊息或變造的資料，就可以指揮國會，那我們對不起人民。更何況這次所被針對的學者專家，很顯然是素有重望的學者專家，我們可以在未來行使同意權的時候表達支持或反對，但不宜在今天的程序委員會，就用被變造過的假訊息給予羞辱。

最終管碧玲堅持會議正常進行，這樣是維護國會的尊嚴，絕不能輕易的被可能的境外勢力干擾，亂了國家的大政，我們必須是個成熟的國會。

管碧玲強調，一個成熟的國會，不應該輕易的對於知識界的知識份子予以羞辱，所以她堅持會議要在干擾中持續進行。」

(中時 )