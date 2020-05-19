新冠肺炎疫情延燒迄今，實施無薪假的企業跟無薪假人數持續攀升，yes123求職網今（19）發布最新調查指出，高達75.8％的企業認為實施「無薪假（減班休息）」將成為常態；此外，從現在開始到6月30日前整體實施無薪假的狀況，有63.2％的企業覺得會比現在更嚴重。

勞動部最新統計，截至今年5月15日，實施無薪假企業家數來到1,189家，創下官方無薪假統計以來歷史新高；至於無薪假人數則突破2萬人、來到21,067人，也創下十年多以來新高。

yes123求職網發言人楊宗斌指出，整體「無薪假」情況須持續觀察到下半年，且要特別關注「疫情海嘯」重災區的觀光、餐飲、航空業；他並提醒企業主，若未經過勞資協商，公司不能單方面採取變相的無薪假，例如強迫休事假、預支未來年假，或是巧立名目放「行政假」、「不打卡」的彈性工時，企圖透過這些方式規避通報，成為無薪假的「黑數」。

yes123調查並指出，企業若被迫實施無薪假，先後對象依序是「基層員工」(73.7％)、「基層主管」(32.6％)、「中階主管」(24.2％)、「高階主管」(23.2％)。此外，有高達70.6％企業表示，待未來營運恢復後，願意給員工「薪資補償」。

上述調查由yes123求職網執行，時間是2020年4月30日到5月13日，合計回收企業有效問卷共855份。

(工商 )