總統蔡英文今天慰勞衛福部疾管署同仁辛勞，親自贈送來自台南市伴手禮「麵麵俱到」，台南市長黃偉哲表示，在他的推薦下，小英總統訂了100箱台南好麵「麵麵俱到」送給疾管署防疫人員及衛福部長陳時中，象徵防疫面面俱到。

黃偉哲表示，台灣已連續12天無新增個案、連續37天本土無新增個案，正當全球疫情肆虐，台灣鄰近中國卻能堅守防線，寫下舉世無雙防疫成就，因此，特別準備台南各鄉鎮農特產組合而成的「台南好麵－麵麵俱到」，希望「用麵麵俱到的台南好麵，表達對中央防疫面面俱到的感謝」。

黃偉哲說，台南好麵組豐富多元，包含蔡英文總統親自認證的善化芝麻拌麵，以及鹽水日曬意麵、大內酪梨籽麵、左鎮芒果麵、仁德蘆薈麵、新市火龍果麵、官田菱角麵、白河蓮藕麵、龍崎竹炭麵及經典關廟麵等特色麵品，希望防疫英雄吃得美味也吃得健康，照顧好自己才能守護家人，也才能繼續為公衛安全把關。

(中時 )