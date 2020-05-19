美國新冠肺炎疫苗研發傳出喜訊，加上各國經濟活動漸開放，歐美亞股今日歡聲雷動，台股也撇開外資賣超陰霾，盤初權值三帥台積電(2330)、鴻海(2317)、大立光(3008)攜手於高檔坐鎮，由聯發科(2454)創高帶隊IC設計族群續攻，加上風電政策、油價回升題材推升塑化、航運、汽車等類股走高，拉抬大盤指數最高攻上10924.79點，惟鴻海、大立光臨收遭空頭突襲，影響大盤漲點縮減，終場集中市場收10860.44點，漲119.89點，雖未能攻克10900關，但仍成功拿回5日線，總成交值小減至1852.94億元；店頭市場收142.64點，漲1.67點，總成交值470.51億元。

分析師指出，歐美亞股強彈，台股今日反彈百點，但表現弱於亞股漲幅，今日電子資金比重僅6成，明日520又逢結算，明天電子權值股若不能重新擔任主流，結算恐將受到壓抑。

盤面上，權值電子股今日缺少火力，資金轉進傳產股，大立光收在3845元，跌幅0.39%；台積電收在291.5元，漲幅0.52%；華為概念股偏弱，南電(8046)收盤重挫7.14%，收在58.5元；京元電(2449)收在31.05元，跌幅2.97%。二線塑化股表現較強台達化(1309)收在漲停板11.65元、國喬(1313)帶量收在漲停板115.15元；防疫概念股疫苗股的高端疫苗(6547)和國光生(4142)皆收在漲停板分別為85.8、52.4元；受惠去美化聯發科(2454)收在462元，漲4.88%。

分析師表示，明日就是520，若依往年經驗來看，520後台股未有大漲或大跌情形，對短期影響有限。台股指數已高，就算是國家隊彈藥充足，若外資無心追價，大盤上揚空間有限，目前疫情、中美貿易戰及歐美各國解封後的情形，將成為影響台股的後市關鍵。

(時報資訊)