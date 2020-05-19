新冠肺炎疫情使民眾在家親自料理需求增加，卻面臨食材及冷凍料理包塞滿冰箱困境。六福（2705）旅遊集團為解決保存問題，推出可在室溫下存放1年的常溫料理包，首波共推出3款麵品、1款湯品，強化戰力搶攻宅經濟商機。

六福過去已推出多款冷凍復熱商品，保留館內餐廳經典菜色。隨著疫情帶動民眾在家用餐需求增加，加上母親節檔期活動促銷，以及此次再推出常溫料理包多管齊攻，在正中民眾需求下，集團表示，「六福美饌」官網業績自4月初以來，已較過往成長達2～3倍。

六福旗下擁有飯店、餐廳及主題遊樂園，隨著國內新冠肺炎疫情趨緩，各事業體營運有望逐步回溫。六福近期股價發動上攻，今（19）日開高後再度勁揚達7％，終場上漲6.23％、收於13.65元，領漲觀光類股、並創3個半月波段高點。

隨著安心用餐觀念漸受重視，今年以來民眾在家親自料理需求日益增加，且為了減少出門購物頻率，時常一次性購買大量食材，造成冰箱被塞滿。即使是提前做好或購買的冷凍料理包，亦占據有限的冷凍庫空間。

為解決保存問題，六福特別推出可在室溫存放長達1年的常溫料理包，並將食用步驟再簡化，只需加熱5分鐘就能品嚐到美味料理，讓忙於工作或不方便出門買外帶餐的民眾，能輕鬆在家自煮管理三餐、又能兼顧美味。

六福首波推出「極品牛肉麵」、「南洋叻沙濃湯麵」、「本幫醃篤鮮高湯麵」3款麵品，以及復刻六福皇宮傳奇經典菜的「本幫醃篤鮮高湯」1款湯品常溫料理包，除可直接加熱上桌，也能額外加入其他配料增加菜色豐富度，再變身成火鍋、粥、湯麵等多種料理。

六福表示，常溫料理包可至台北六福萬怡酒店1樓「快食尚」櫃位直接購買，或前往官方美食購物網站「六福美饌」訂購，滿1200元可享免運費優惠。「六福美饌」即日起至5月底亦推出限時團購優惠，滿額即免費贈送台北六福萬怡酒店餐飲抵用券。

(時報資訊)