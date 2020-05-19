39歲吳姓男子因缺錢花用，10日騎機車行經西園路時，鎖定剛下班的呂姓女子上前搭訕，再拿出辣椒水攻擊對方，呂向路邊民眾求救時，吳竟誆稱自己是刑事在辦案，伺機搶走呂女皮包，但裡面只有250元，吳逃亡多日後，18日在新北市三重區因拒檢遭警方逮捕。

警方調查，吳男因失業缺錢，10日上午7時許向友人借來機車，在西園路、和平西路一帶找尋目標作案，後來鎖定剛下班的呂姓女子，隨即上前假裝問路，但呂女回話時，卻拿出辣椒水，噴向對方臉、胸部位。

呂女因疼痛呼救，跑向附近劉姓民眾求救，吳這時跟上，並謊稱自己是刑事在辦案，呂、劉兩人發愣時，吳又再朝兩人噴出辣椒水，最後強搶呂女皮包飛車逃逸。

萬華警方獲報後循線追查，發現吳男疑因染有毒癮，缺錢才會犯案，並鎖定他在三重的住處追查，18日晚吳在三重騎機車遇到警方臨檢，因拒檢逃逸遭到逮捕。

吳向警方坦承犯案，但表示當天皮包只有250元，買東西吃就把錢花掉了，辛苦一場有點不值得，警訊後被依強盜、妨害公務等罪送辦。

(中時 )