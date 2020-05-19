台中市有高達108公頃面積，種植有「跳舞女郎」美名的文心蘭，90％銷往日本，但受疫情衝擊，外銷與售價都受影響，市長盧秀燕18日帶頭行銷文心蘭，北屯、新社、東勢、石岡與后里等地，種植文心蘭產區，後疫情時代就是要拚經濟，農業局5、6月間將在各國中小學推廣校園插花700場花藝教學，促銷文心蘭。

農業局長蔡精強表示，文心蘭一支日本拍賣約新台幣50元，外銷的文心蘭規格保鮮兩周，但受新冠肺炎疫情影響，造成價格下滑，目前正大力促銷文心蘭，在外銷減少時，台灣內銷增加產量，減少花農損失。

盧秀燕呼籲大家購買文心蘭支持花農，後疫情時代拚經濟，採購本地花卉，扶助經濟，歡迎全國民眾採購文心蘭、百合等花卉，送禮自用兩相宜。

蔡精強說，中部的文心蘭品質全台居冠，台中市的文心蘭有90％外銷日本，希望國人能夠一起來促銷，除了花藝展示，還有插花教學活動，希望大家多多採購。

(中時 )