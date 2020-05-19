華爾街最受尊敬的意見領袖之一、連「股神」巴菲特也是其「粉絲」的投資大師橡樹資本董事長及聯合創辦人馬克斯(Howard Marks)接受外媒訪問時表示，儘管美國聯準會一直在成功支撐企業債的價格，但可能只是暫時性的，因為聯準會終究要有撤退的時候，屆時壓力將席捲信貸市場。

曾預測金融海嘯和網路泡沫化的價值投資大師霍華馬克斯表示，美股近來漲過頭，原因是新冠肺炎 (COVID-19) 藥物開發仍是場艱難戰役，且已對經濟造成衝擊。

他認為，目前股票和債券的價格能夠維持，主要是因為聯儲局的主導力量，因此如果聯儲局要撤出，市場就要接盤，但坦言價格不會在現時的水平。他並指，雖然聯準會承諾買入投資級債券和最近降至垃圾級的債券，但沒有將這種支持擴大到信用度較低的發行人。

馬克斯預計，美國經濟將從新冠肺炎疫情中緩慢復甦然後停滯，未來數月當企業貸款者資金用盡時，將有大量債務違約和破產，當中一些大型高槓桿的企業和投資工具恐不會受益於政府和聯準會的救助計畫。所以真正的重點還是：企業獲利何時能恢復成長。

霍華馬克斯預料，經濟復甦的步調將緩慢且時而停擺，隨著企業在未來幾個月用光手頭現金，將有「大量的」債務違約和企業破產。

(中時電子報)