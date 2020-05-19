中央紓困政策亂象百出，民進黨新北市議員張志豪今在議會質詢時指出，新北5月8日將萬件紓困送往衛福部，導致如今核定率不到3成，「社會局長張錦麗欠基層公務員、欠衛福部一個道歉」；局長張錦麗則強調，新北受理件數、核定件數、核定金額皆為全國最多，「送往衛福部一事也是按照蘇院長指示，不知道要道什麼歉」。

張志豪質詢表示，根據衛福部最新資料指出，新竹市紓困受理核定率4成7，桃園市也有4成以上，新北市迄今不到4成，追根究底，源於新北市5月8日將萬件紓困送回中央，導致效能低落，「當台北市已經在做、桃園市已經在做，新北市還在拖延」、「萬件紓困送回衛福部，到底是誰下的命令？」

張志豪質疑，張錦麗決策錯誤，給市長侯友宜錯的決定，無疑是「五月八號之亂」，「她應該向基層公務員、向衛福部道歉！」

張錦麗強調，新北一切遵照蘇院長指示，不知道要道什麼歉，「中央叫我怎麼做、我就怎麼做。」

張錦麗強調，新北市急難紓困迄今收件4萬2550件，核定1萬2987件、2億143萬5000元，數量皆為全國最高。

(中時 )