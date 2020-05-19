面對酒店、舞廳復業，衛福部長陳時中稱戴口罩也可以跳舞，台北市長柯文哲19日表示，跳舞和防疫當然是防疫重要，但疫情趨緩後，若還是要讓酒店、舞廳營業，就要務實處理，後來他才知道，「酒店和舞廳開放充滿了政治的危險」。

北市酒店、舞廳復業在即，陳時中稱戴口罩也可跳舞，柯文哲今出席市府推動士林站TOD活動後，他表示，酒店和舞廳開放充滿了政治的危險，跳舞和防疫當然是防疫重要，如果疫情趨緩，若還要讓酒店、舞廳營業，就要務實處理，除非從此要把八大行業徹底消滅。

柯文哲指出，市府花很多時間去做實名制，還要考慮個資保護，副市長黃珊珊昨也提到，市府有達到陳時中要求的「實聯制」，只要求業者把資料上傳，資料由政府保管。

他強調，政治要落實在人民生活每一天，政策要務實可以執行，看到有的地方舞池堆滿桌子，還擺了隔板，那舞廳不跳舞就不叫舞廳，所以要務實處理問題。

對於新北市長侯友宜指酒店、舞廳難以保持社交距離，所以不列入開放優先名單，柯文哲對此說，台灣已有30天沒有本土案例，北市防疫比較不清的是邊境管制，如果入境全部要集中檢疫14天，坦白講，他覺得「現在都不用戴口罩了」，有請人去問中央邊境管制計畫是什麼，但到現在還沒得到任何訊息，倒底計畫是怎樣？

(中時 )