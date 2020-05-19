炎亞綸、波瑠主演公視與日本NHK合製影集《路~台灣Express~》，上週六首播收視衝破1，最高點落在日男星井浦新飾演的「安西」和邵雨薇飾演的「Yuki」在日式酒店談心橋段，談及兩人合作，井浦新讚邵雨薇演技有說服力，有時演員需要私下吃飯、交流增加默契，但和邵雨薇語言不通，私下沒有過多交流，兩人皆透過翻譯互動，對戲時可以感受到Yuki角色的心情，合作起來讓他相當安心。

此外井浦新在劇中首度和梁正群合作，他開心說「我非常喜歡梁正群，覺得他演得太好了」，談到自己的角色是站在日方新幹線、梁正群則是台灣方、被夾在日本和歐洲三方溝通中，必須維持台灣高鐵獨創性，一方面接受日本意見、但也不能照單全收，是一個統合的角色，認為「梁正群演出非常精湛，眼神細微的表情都好像可以跟他做出一種心靈上的交流」。此外也讚梁正群人品非常好，「戲殺青後竟然寫了封信送給我，用英文寫，內容不能透露，但很感謝收到他的信」，殺青後更私下互相追蹤IG。

井浦新以日劇《法醫女王》毒舌法醫「中堂系」一角爆紅，在《路～台灣Express～》中飾演女主角波瑠的上司「安西」，近期新冠肺炎疫情肆虐全球，井浦新上週接受台灣媒體越洋聯訪，率先感謝台灣無私捐贈口罩「這次武漢肺炎對應的狀況，台灣表現非常優秀，我對於台灣政府和國民非常尊敬，並且對於台灣送給日本200萬枚口罩，真的非常感謝」，坦言期間都有在關注台灣新聞，尤其一直有在關注行政院數位政務委員唐鳳的活躍，認為他非常厲害，「台灣政府有辦法讓這麼年輕、又有才能的人物，納入政府體系來做出非常迅速地回應，跟非常好的制度，是我最佩服的地方」。

井浦新來台灣林森北路一帶拍戲。（翻攝井浦新IG）

日本國內防堵疫情，執行緊急事態宣言，近期宣布將解除，井浦新認為，自宿期間大家多在家，已經造成日本國民的內心很疲勞的狀況，加上社會事件影響造成社會動盪，緊急狀態解除之後，人心的疲憊要能夠迅速地被療癒，應該不是一件容易的事，尤其大家之後應該想趕快原本生活樣貌，大家就會一直跑出門、急著去賺錢，但日本疫情尚未完全解除，算說大家都有保持社交距離、戴口罩等等措施都有做好，憂心原本疫情抑制又再次爆發，所以就算緊急事態解除也不能夠安心。

防範疫情全世界不敢鬆懈，井浦新認為和《路》傳達氛圍不謀而合，「《路》裡面呈現出很多人的生命故事，人與人之間互相關懷、體諒的心，此外講到台灣、日本、歐洲三方要共同創造台灣獨創的高鐵系統，在全世界非常困難的時節中，可以看到不同國家想做好一件事上，雖有衝突但也有互相體貼，在這防疫期間來看這部戲，會給觀眾一些撫慰的效果」。

井浦新飾演的安西，來台建設高鐵，面對歐洲與日本壓力大。（公視提供）

在《路》中飾演隻身到海外工作的日本高鐵技術協調者安西，對於「安西」他認為隨著劇的時代設定，是在日本經濟快速蓬勃發展時期，他認為「當時很多人把生命投入在工作中，像安西對於自己在新幹線工作相當自傲，完全沒思考要回日本，把家人丟在日本，自己跑來台灣拼，延伸出後續恩家人有摩擦、和小孩產生很大距離鴻溝、無法填補，工作犧牲太多，人生中失去重要東西」。但現實中的井浦新，雖重視共做但也兼顧家庭，不會把兩者放在天平上比較，「如果一定要選，就會選家人，家人沒了一定會遺憾」，坦言不想成為安西，但可以了解他的心境，「能憑著信念活出不同人生，我覺得這樣的人也是很了不起的人」。

井浦新台灣拍攝工作照。（公視提供）

井浦新透露自己是鐵道迷，接到劇本時相當開心，在劇中裡面有許多英文台詞，井浦新說非首次在戲裡講英文，但自己英文並非流利，平時也少講，挑戰越大完成後也越有成就感。首次和台灣劇組合作，他認為「每次合作不同導演、劇本角色，都是不同經驗」，認為台灣每個專業部門及人員都有自己的個性，雖台日方沒辦法順利溝通，但超越語言完成影像拍攝，尤其在專業收音、影像技術語言是一樣的，感受到台灣劇組專業度，讓他相當感動。

井浦新。（公視提供）

至於本身對台灣經驗？井浦新透露拍戲是二次來台，首次來台有到高雄、台東等地爬山露營，當時也是坐高鐵，認為台灣自然環境豐富，有人情味。而拍攝《路》期間約在台30天左右，一場和邵雨薇的戲印象深刻，從台北開車前往基隆的外木塞漁港，在漁村巷弄裡走路，另外還有附台東國立台灣史前文化博物館拍攝，講到台灣遠古文化，「很特別經驗，如果是我獨自來旅行是不會有的」。

他也透露自己最愛吃台灣茼蒿和高山茶，更比較台灣茼蒿和日本春菊口感差異，「台灣比較不苦，吃起來更順口，拍戲時剛好是茼蒿產系，吃了很多，非常好吃」，也提到台灣高山茶在日本相當有名，「厲害的事種類多，拍攝現場喝到覺得好喝，還特地去專賣店買，更帶回日本繼續喝」。

井浦新除了熱愛台灣食物，也表示看了侯孝賢等大導演作品，而他特別提及《強尼．凱克》導演黃熙，認為看了之後，感覺劇情不是演出來，好像台北生活切面石階投射在螢幕，「是一種皮膚感，可以用皮膚感受到演員氛圍」，並說到當時黃熙到日本宣傳電影，剛好在那一場遇到導演，也跟黃熙聊了這樣的感受，「如果有機會的話，希望活在黃熙導演的電影裡」。

(中時 )