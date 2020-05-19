本周梅雨季正式報到，全台將會出現長時間的強降雨，且陰雨綿綿的狀況，可能會一路持續到6月。面對持續降雨的悶濕天氣，除了讓人心情不佳，因為潮濕所對身體帶來的健康傷害，千萬不可忽視。

據《Heho健康》網站報導，在溫暖潮濕的梅雨季節，因為這個時節的溫度、濕度有利於多種病菌、塵螨繁殖，最好提防以下五種常見於台灣民眾身上的「梅雨病」上身，這五大惱人的「梅雨病」，對人體的呼吸系統、皮膚、關節及女性泌尿系統等4個部位，帶來的健康威脅很大，不容小覷。

依照《Heho健康》網站的整理，對台灣民眾來說，必須在這個季節慎防的五種恐怖「梅雨病」，分別是氣喘、上呼吸道感染、濕疹、關節疼痛，及不少女性苦惱的婦科疾病。

以氣喘來說，台灣罹患氣喘的民眾為數不少，尤其在又濕又悶梅雨季節，很多物品會因為天氣關係受潮發霉，更有利病毒、黴菌、細菌與塵螨孳生，成為誘發氣喘的危險因子

而梅雨季因為潮濕又悶熱，如果處在空氣不流通，或空氣品質不佳的地方，抵抗力差的長者與兒童，呼吸道很容易受到刺激，出現感染或過敏性鼻炎等問題。另外，又濕又悶的天氣，也是皮膚科就診的「旺季」，這個季節很容易冒出如濕疹、頭癬、體癬等皮膚疾病問題，不可輕忽。

再者，位在春夏交接期的梅雨季節，除了晴雨變化快，日夜溫差也不小。對於有關節疼痛宿疾的人來說，很容易誘發風濕性關節炎等疾病；而對女性來說，在潮濕悶熱的梅雨季，「妹妹」部位很容易出現搔癢、感染等問題，也須防範如陰道炎、子宮頸炎等疾病問題。

專家提醒，想要防止上述的5大「梅雨病」上身，除了要保持環境清潔與通風，最好要多注意個人清潔及衛生，身體一但出現不適症狀，最好趕緊就醫，才不會讓「梅雨病」拖成大病，造成難以挽回的健康危機。

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(中時電子報)