每年大陸「兩會」的財政赤字率都是最受關注的數據之一。回顧3月27日，大陸中央政治局會議提出「適當提高財政赤字率」後，市場普遍預計今年財政赤字率將首超3％。但具體提高幅度多少各方仍存分歧。

據中原銀行首席經濟學家王軍等學者建議，赤字率可提高到3.5％左右。但大陸前財政部部長樓繼偉近日公開表示，今年至少增加3兆元（人民幣，下同）的赤字規模，要從2019年的2.8％提高到5.8％左右。

以大陸2019年GDP總量測算，年度財政赤字規模是2兆7600億元，換算赤字率為2.8％。這意赤字率每提高1個百分點，可釋放9900多億元，如今年赤字率提高0.2個百分點至3％，則至少可多釋放超過1980億元。

據大陸《時代周報》引述王鈞說，3％早已不再是國際公認的安全線。歐盟國家在主權債務危機的衝擊下，早已棄守這一底線，提高赤字率會使未來的財政風險乃至金融風險加大，但在當前情勢下，屬於不得已而為之，是在當前風險和未來風險之間所做的艱難抉擇。

(旺報 )