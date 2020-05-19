行政院3月13日函告「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」部分條文無效，造成台中市管制生煤使用超量、要求業者興建煤倉恐於法無據。市議員楊正中19日於民政業務質詢時，建議台中市政府法制局，在聲請釋憲的這段空窗期，應新修訂現有管制生煤自治條例捍衛市民健康。

楊正中表示，依地方制度法第18條明訂，環境保護屬地方自治事項。問法制局李善植局長就三月中央直接宣布「管制生煤、石油焦自治條例部分條文無效」有無侵犯地方自治事項？

李善植說，本自治條例係105年1月26日就生效並送中央備查，若當初中央認為其屬於中央立法的委辦事項就應該不予核定，而非請台中市再研議，顯示當初中央肯認此為地方自治事項。

楊正中表示，法律不溯及既往原則是法治國家理念，更是眾所周知的原則。105年1月26日「臺中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」發布實施，107年8月1日「空氣污染防制法」修正公布全文100條施行。

楊正中認為，即便是大法官解釋也不會溯及既往，行政院逕行公告自始無效，對於法律的溯及既往及明確性、安定性恐有違憲的問題。業者過去因應管制生煤自治條例花費數億元興建煤倉；再者中市府先前針對中火超量使用生煤、生煤燃量超量等也開出共1800萬的罰鍰。因此宣告自始無效後，如業者提出國家賠償，市府要如何面對？

李善植表示，若連釋憲最後被確定無效，台中市政府將確定要返還中火相關賠償甚至是業者興建煤倉的費用，將造成市庫非常大的損失；現在中火也有提出訴願，因應自治條例部分無效也造成內部訴願程序難以進行。

聲請釋憲曠日廢時，這段空窗期要如何管制中火？楊正中建議，市府法制局應考慮與環保局共同研議其他管制排放汙染物的措施，或是重新修訂現有的管制生煤自治條例，捍衛市民健康。

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(中時 )