明天就是520蔡總統就任典禮，前副總統吳敦義的卸任副總統禮遇在今天過後即將結束，吳敦義下午在臉書發文，期待蔡總統未來四年把中華民國帶到更好的地方、兩岸也能和平穩定發展，並感謝明天即將歸建的國安特勤中心隨扈「和平警衛組」，吳形容隨扈是「夥伴」，感謝他們多年保護他的安全。

吳敦義的卸任副總統禮遇也到明天期滿結束，不過他位在台玻大樓的卸任副總統辦公室仍將持續運作；該處也是吳擔任理事長的「台灣新願景論壇協會」所在地，辦公室改由協會繼續承租。外傳吳打算出書回顧從政歲月，不過吳辦對此表示不清楚，僅表示吳敦義明天另有行程，不出席蔡總統就職。

吳敦義臉書發文說，明天就是5月20日，也是蔡英文總統的第二任的任期開始，在這裡也期許蔡總統在未來四年能夠把中華民國帶到更好的地方，讓民眾能夠安居樂業、兩岸也能和平穩定發展。

他說，他另外在這裡也要特別感謝一群人，他們就是國安局「特勤中心」的隨扈們，因為今天過後他的卸任副總統禮遇也將結束，這群隨扈也即將歸建回原本的單位。

他說，在這裡真的要特別感恩這群英勇盡責的維安人員，對他來說，他們不只是保護他安全的維安人員，更是他重要的「夥伴」，有幾位更從行政院時期就跟著他，有他們犧牲奉獻，讓他到大小的活動都能夠非常的順利安全。他在這希望他們未來能繼續為國家服務，也謝謝這些年「和平警衛組」的保護，「有你們真好」！

(中時 )