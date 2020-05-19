520擊退華為風暴，台股今早攻漲近200點，油電、汽車、塑膠股成主力，電子股由IC設計擔任主流。台積電(2330)、大立光(3008)、鴻海(2317)走高但受壓抑，漲幅1%以下。聯發科(2454)受惠華為去美化，續強漲半根漲停板。國際油價漲至2個多月新高，塑化股掌聲響，台達化(1309)衝漲停、國喬(1312)隨後跟上同步漲停、台塑四寶全面揚升。美疫苗研發傳捷報，防疫概念股熱燒，高端疫苗(6547)鎖在漲停板85.8元、國光生(4142)雖然盤中漲停板開開關關，終場還是守住最高點。收盤台股上漲119.89點，為10860.44點。今日外資(不含外資自營商)買超46.4967億元，投信買超10.3151億元，自營商買超12.5524億元，三大法人買超69.36億元。

類股全面走揚，油電、汽車、塑膠股位居領漲地位。汽車股更是一枝獨秀，裕隆(2201)首季終結連三季虧損、EPS 0.13元，開盤帶量續漲隨後亮紅燈，激勵中華(2204)、和泰車(2207)漲幅超過4%。美國新冠肺炎疫苗研發傳出喜訊，疫苗族群聚焦，高端疫苗(6547)鎖在漲停板85.8元、國光生技(4142)雖然短線漲多，多方最終仍站穩漲停板；亞諾法(4133)、雃博(4106)高檔有壓，亞諾法漲幅縮至2%、雃博持平。全球鋁質電解電容廠Nichicon上年度轉虧為盈，且目前鋁電容交期已經拉長，利多帶動台灣鋁電容廠立隆(2472)、凱美(2375)、金山電(8042)等亦隨台股止跌反彈。

台股週二收高在10860.44點，站回5日、10日、月線與季線，5日RSI為55.39，10日RSI為57.46，9日K值為38.81，9日D值為49.61，20日乖離率為1.36。雖然中美關係再出現變數，後市恐有雜音，但台股具高殖利率、匯率穩定、中國去美化，科技業受惠宅經濟，且新冠肺炎疫情在台灣控制相對得當，指數經歷3月急跌震撼教育卻快速回彈逼近「萬一」關卡。外資終結連5賣，今日買超約46.49億元，只是「萬一」關卡近關情怯，多頭買盤謹慎，後市上攻有難度，但下檔月線及季線支撐強勁，使得台股進有壓、退有撐，短線將陷入狹盤，以個股表現為主。

(時報資訊)