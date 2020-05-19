「浩角翔起」成員阿翔與老婆Grace結婚9年、育有3名子女，然他去年被拍到跟謝忻當街車吻，婚外情曝光後他道歉停工，而Grace選擇原諒，然感情狀況有待修補，而回收腥夫後，Grace仍持續在社群分享生活點滴，昨分享了美照，認「進廠維修」，好好寵愛自己。

Grace去年底放下老公、小孩出國，跟閨密一起呼吸異國新鮮空氣「對自己好一點」，身為3寶媽的她，也始終不願變成黃臉婆，昨(5/18)在IG貼出新照，透漏自己為了愛美「進廠維修」，花了6小時整理秀髮。

Grace說自己髮量多、又乾硬髮，讓設計師超辛苦，「手應該已不是自己的了」，而她則足足黏在椅子上6小時，照片中，Grace將原先偏黑的頭髮染淺，跟如今炎熱的天氣相匹配，僅簡單上清透的妝，新髮色凸顯白皙好膚質，在專業吹整下相當柔美，Grace說自己跟同行的閨密互相羨慕對方的頭髮狀態，弄個頭髮也有所體悟「#這就是人生啊，每人煩惱不一樣」。

(中時電子報)