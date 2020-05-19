繼消費券後，大陸另一項刺激經濟的重要措施推出，據中新社官方微博「國是直通車」指出，從5月21日開始，在大陸銀保監會指導下，三大政策性銀行將聯合網商銀行，向小微商家和個體工商戶發放百億（人民幣，下同）貸款「免息券」。

據指出，這第一批「免息券」將在全大陸81個城市發放，有營業執照的小商家可上支付寶領取。

(旺報 )