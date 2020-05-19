金融版消費券來了 陸81城首發貸款「免息券」 15:142020/05/19 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸將首發金融版消費券，釋出百億元人幣貸款「免息券」。（shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 繼消費券後，大陸另一項刺激經濟的重要措施推出，據中新社官方微博「國是直通車」指出，從5月21日開始，在大陸銀保監會指導下，三大政策性銀行將聯合網商銀行，向小微商家和個體工商戶發放百億（人民幣，下同）貸款「免息券」。 據指出，這第一批「免息券」將在全大陸81個城市發放，有營業執照的小商家可上支付寶領取。 (旺報 ) #大陸 #貸款 #消費券 #銀行 #個體 也許您會感興趣 推薦閱讀 盜刷逾2億 9成2來自網購 04:102020/05/15 財經焦點 浪潮稱霸陸AI伺服器市場 04:102020/05/16 全球財經 陸港觀盤－兩會登場 建議布局消費與新基建方向 04:102020/05/16 全球財經 林毅夫：陸有能力下半年GDP增速達15％ 12:042020/05/16 兩岸 四招推數位帳戶 高利最誘人 04:102020/05/17 財經要聞 七中小銀行 遇疫信評展望冷暖不一 18:502020/05/17 財經 近20萬人拿到錢 勞工紓困貸款名額剩四分之一 19:002020/05/18 財經 還大陸台商一個公道 04:102020/05/19 論壇廣場 兩岸經貿，一個都不能少 04:102020/05/19 時論廣場 礦坑裡的金絲雀！分析師：銀行股上漲 美股好兆頭 14:212020/05/19 財經 兩岸熱門新聞 清朝滅亡後 最後一位狀元去哪兒？ - 兩岸 - 旺報 康熙一生不錄用3種人 但現代很多企業一直錄用 - 兩岸 - 旺報 龍蝦比生薑還便宜 澳洲政府包機出貨止損 - 兩岸 - 旺報 古代皇帝龍袍不洗 臭了怎麼辦？貧窮限制了我們想像 - 兩岸 - 旺報 仙境般的中國最美村落 - 兩岸藝文 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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