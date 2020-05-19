新冠肺炎疫情初期紐約州長就曾假設這種病毒只會攻擊黃種人的免疫系統；美國總統川普也曾直接稱新冠病毒為中國病毒（Chinese Virus），顯示出當地境內對新冠病毒有濃濃「歧視」意味，認為是黃種人將這種病毒帶到美國境內，聯邦調查局FBI也發出警告，認為對於亞裔美國人的報復性犯罪接下來會越來越多。

根據《abcNEWS》報導，FBI分析指出，隨著新冠肺炎疫情越演越烈，FBI認為對於亞裔美國人的報復性犯罪事件會隨著激增，之前就有非裔美國人在地鐵突然出手攻擊亞洲女性的事件。

FBI休士頓辦事處認為，因為新冠肺炎起始於中國大陸的武漢地區，加上政府官員甚至總統都直接稱這種病毒是「中國病毒」，這種言論加深民眾對於亞裔美國人的惡意，也導致某些激進分子會採取暴力行為。

美國總統川普也得知了這項訊息，他在推文中表示，「我們必須保護亞裔美國人，新冠病毒不論在各種狀態下，都不是他們造成的錯。」不過在白宮簡報時，川普並沒有提出任何對於「保護亞裔美國人」的具體措施。

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(中時電子報)