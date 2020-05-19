北市對酒店、舞廳復業要求實名制，卻沒有以相同標準對待KTV業者，引法外界質疑雙重標準。台北市長柯文哲19日表示，政治上不要做道德歧視，既然KTV可以經營，那有什麼理由酒店不能經營？務實處理每一個問題，防疫還是會注意。

北市昨向酒店、舞廳業者舉辦復業申請說明會，復業程序要求落實「實名制」，令外界質疑一樣是密閉空間的KTV卻不用比照就可營業。

柯文哲指出，政治上不要做道德歧視，既然KTV可以經營，那有什麼理由酒店不能經營？搞不好KTV包廂還比較小，務實處理每一個問題，防疫還是會注意，要求酒店、舞廳業者確實做到實名制登錄，個資保護由政府負責。

至於KTV是否跟進實名制，柯文哲說，從現在開始要學著跟疫情共存，隨疫情需要，日後有風吹草動，以他的醫學知識，大概現在疫情會趨緩，會有問題是11月開始，秋冬季疫情會反撲，新冠肺炎可能反撲再做各種準備，實名制就會相當嚴格。

(中時 )