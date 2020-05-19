新北市政府自行製作《擴大急難紓困標準作業手冊》提供行政人員參考，表示可幫基層加快審理速度，但昨日陳時中便指出以核定案件數與受理案件數來看，效能第一是新竹市，第二為桃園，第三才是新北市，面對媒體詢問手冊的必要性，陳時中強調，手冊是統整中央發下去的公文和QA，地方認為集結成冊較容易翻閱也不反對，未來仍會定期公布審查數據，可讓大家互相抵勵，有些地方審的地較快的，也許就能分享經驗供其他地方參考。

(中時 )