被視為新冠疫苗開發新明星的生物技術公司Moderna週一晚些時候表示，該公司正在測試一種主要的冠狀病毒疫苗候選產品，以每股76美元的價格發行了1760萬股新股。

該公司表示，預計此次發行將在周四結束，總收益約為13.4億美元。Moderna還向承銷商提供30天的選擇權，以購買最多264萬股普通股。摩根士丹利是交易的承銷商。

該公告發布之前，Moderna 週一早些時候報告了其針對Covid-19疫苗的早期人體試驗的成功數據。備受關注的疫苗試驗在所有45位參與者中產生了Covid-19抗體，這使公司股價飆升了近20％，報收於每股80美元。

在先前的聲明中，Moderna表示，一旦聯邦監管機構批准，它希望主要利用此次發行的收益來為其候選疫苗mRNA-1273的生產和銷售提供資金。

如果還有剩餘收益，該公司希望「為現有和新治療領域的臨床開發和藥物開發提供資金；為進一步開發其mRNA技術平台和創建新模式提供資金；或為營運資金和其他一般公司用途提供資金。」

(中時電子報)