大千醫院急診人員在第一線進行採檢工作，防護衣下的汗水是他們驕傲的印記。（大千醫院提供／何冠嫻苗栗傳真）

新冠肺炎疫情逐漸趨緩，大千健康醫療體系總裁徐千剛感謝醫護同仁在疫情嚴峻期間，全力配合中央政策、堅守醫療第一線，讓他十分感動，因此購買520張渡假村住宿券及200張溫泉券，慰勞大家的辛勞，盼疫情早日結束，讓醫護人員可以和家人一起度假、放鬆，享受家庭之樂。

新冠肺炎爆發之際，民眾對新冠肺炎疑似或確診病人都避之惟恐不及，大千綜合醫院護理師魏思華、吳安福卻自願到專責病房照顧病人。吳安福指出，家人一聽到他的決定後，都給予滿滿的支持，讓他十分感動。魏思華則耐心向擔心她的家人們，說明照顧病人的重要性，以及完善的防護措施，讓家人放心。

大千醫院團隊全力配合政府政策，第一線的急診醫護在為疑似個案進行採檢，常常穿著防護衣、面罩而滿身大汗，他們認為這些汗水是驕傲的印記，一點都不覺得辛苦。徐千剛對於疫情期間各單位善盡職責、全心抗疫，所有的辛勞和汗水都讓他相當感動，感謝同仁守住苗栗健康，希望疫情能盡早結束，讓辛苦的醫護人員好好休息。

(中時 )