蘋果(Apple Inc.)預計在一年一度的蘋果全球開發者大會(WWDC)中，公布下一代五大系統的全新面貌。其中，iPhone、iPod touch 採用的 iOS 由於使用者數量龐大，更受矚目。在先前疑似提前曝光的 iOS 14 程式碼中，提早被發現蘋果正在開發全新的 AR(擴增實境) App，代號為 Gobi。關於這款 App 的可能應用方式，又有進一步消息傳出。好奇的你一定要來瞧瞧。

近年來蘋果不吝展現他們對於 AR 領域的興趣，並且傾力研發，包含推出 ARKit(目前已推出至 v3.5)，可讓開發者(developer)更快在應用程式中導入 AR 功能；也在 Apple Store 推出「AR」T 體驗活動，並且在 iOS 13 直接內建了「測距儀」，讓你可以直接用它量測實體物品的長寬高。近期也在最新的第四代 iPad Pro 中導入最新的 LiDAR 光學雷達，能有助於相機捕捉更精確的深度(depth)訊息，對於 AR、3D 類應用大有幫助。不僅如此，蘋果在 iOS 14 中還可能增加全新的 AR 應用(代號 Gobi)，能為使用者帶來全新的體驗，並有可能有助於行銷等領域的應用。

《MacRumors》引述 Josh Constine (前 TechCrunch 網站編輯)的說法指出，他發現蘋果在 iOS 14 的 Gobi App 中，似乎打算導入全新的 QR Code 形式(下圖中央圓形、採用彩色錐組成的圖型)，來創造全新的應用體驗。除此之外，Gobi 也能讀取一般的 QR Code，來直接引導使用者前往指定網站(例如連線前往蘋果官網的 Mac Pro、Apple Watch 的專屬網頁)，或者可以開啟星巴克(先前已傳出正是 Gobi 應用正在測試的合作伙伴之一)App、或是打開 iTunes 的《星際大戰：俠盜一號》專屬網頁。

前 TechCrunch 編輯指出，蘋果可能在 iOS 14 當中加入全新的 AR 應用程式「Gobi」，並且似乎在開發全新的 QR Code 格式。(摘自MacRumors)

針對與星巴克之間的合作，運用 Gobi 讀取專屬 QR Code 後，可能可以帶入特定店家的購物優惠，或者讓 Gobi 依據使用者所在地點資訊，提供專屬優惠。

此外，根據先前的發現，Gobi 也可能不只提供以掃描 QR Code 的方式來啟用；甚至能根據藍牙類產品(例如 iBeacon 或是 Apple Tag(或稱 AirTag))來主動啟用(當進入到特定連線範圍內的設備，在手機開啟此類通知的情況下，能收到提醒通知)。

由於 Gobi 可能可與 Apple Tag 這一款蘋果疑似研發中的藍牙追蹤器連動， Josh Constine 也提到，iOS 14 可以根據你所面向的方位，透過不一樣的提醒音效來協助你找尋失物。例如，會在你正好朝向遺失物體(上面別了Apple Tag)時，手機會發出鼓勵性質的音效，讓你知道遺失物就在你前頭；而當你走得很靠近遺失物，或這遺失物就在伸手可及的距離時，也會持續發出有鼓勵性質的音效；而當你找尋的方向錯誤時，則會發出令人失望的音效。

先前曾有傳聞指出，Apple Tag 可能內建蘋果用於 iPhone 11 當中的 U1 晶片，這一款晶片能有助於 AirDrop 投放更為精確。在此前提下，上述尋找失物的提醒音效，是否會因為手機有搭載 U1 晶片(僅 iPhone 11 全系列內建)能獲得更準確地提醒，也待觀察。

蘋果預計在 6 月 22 日召開線上形式的 WWDC20 大會，預計包含 iOS 14、iPadOS 14、watchOS 7、macOS 10.16、tvOS 14 等五大系統都將公開真面目，讓使用者提前了解新系統的功能與特色。這五大系統預計在 WWDC20 之後就會釋出開發者測試版，並預計在秋季隨著新一代 iPhone 的上市而推出正式版。果粉們還期待嗎？

(科技)