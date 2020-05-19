電子聽診器由護理人員裝掛在隔離病房病人身上後，可以監測病人心肺等臟器狀況，傳送到遠端讓醫師診斷。（許素惠攝）

電子聽診器由護理人員裝掛在隔離病房病人身上後，可以監測病人心肺等臟器狀況，包括聲音及脈博等相關數據傳送到遠端讓醫師診斷。（許素惠攝）

隔空聽診不是夢，電子聽診器防疫大切器

科技防疫！台大醫院雲林分院19日獲贈20台電子聽診器，在疫情期間，可以透過遠端聽診，隨時掌握病人心、肺等臟器狀況，減少醫護人員進出隔離病房次數，降低感染風險，至少能節省30％防護衣等醫療器材的消耗，是科技運用在醫療的典範之一。

台大雲林分院院長黃瑞仁指出，醫療人員在疫情期間必須穿上隔離衣，耳朵被蓋住無法以傳統聽診器聽診，可能因此喪失許多重要的臨床資訊，而長時間接觸患者也提高被感染風險，加上每進出一次隔離病房，就得耗損1套防護衣等醫材，電子聽診器可提供醫師最便利、立即的心音與肺音等資訊。

醫護人員示範展演，副院長兼遠距醫療中心主任馬惠明說明，當病人在隔離病房時，運用4G生理監視器，進行生理訊號傳輸，讓醫師可以即時掌握關鍵變化；其次透過電子數位聽診器，可以精準捕捉臟器聲音，進而給予診斷處置；最後搭配無線喉震式耳機麥克風，讓醫療人員即使穿著嚴密的防護衣，也可以自由與外部對話，隨時尋求團隊支援。

馬惠明表示，醫護人員每天加總約得進入隔離病30次，使用電子聽診器後至少可以減少10次，大大降低感染風險及防護衣等醫材耗損。

捐贈電子聽診的創心醫電公司董事長蔡昆熹說，結合數位醫療與AI人工智慧的電子聽診器，不直接接觸病人，就能透過無線傳輸到喇叭與紀錄系統，清楚診斷病灶，並捕捉細膩聲音轉化為數位訊號，將所測量到的臟器聲音紀錄並呈現完整聲紋圖，即時將病人的狀況數據化，傳遞到生理資訊監測站，協助醫護人員進行更周全的照護。

(中時 )