雖然台灣的新冠肺炎疫情已明顯趨緩，但「紓困政策之亂」卻還在持續上演中，國民黨籍宜蘭縣議員陳鴻禧19日在縣議會質詢時痛批中央政策不明，不知民眾的實際需求，光是出一張嘴，導致基層辛苦、亂象叢生，最好的方式就是排富之後，採取發給現金、消費券的方式處理。

陳鴻禧指出，政府說要幫人民紓困，卻又「要求東、要求西」，人民在不知道該怎麼辦的情況下，導致「賣玉蘭花、舉牌工」的人數瞬間暴增，如同是政府要人民造假，五花八門的紓困政策導致亂象不斷出現。

陳鴻禧也詢問縣府勞工處長，是否會發生重複請領紓困金的狀況？勞工處長吳志宏表示確實有可能會出現重複申請的情況，但事後只要查到，就會把錢追繳回來；陳鴻禧進一步質疑，申請紓困的勞工日子已經過得很辛苦了，政府還要追討回來，「是想要讓他死嗎？」

陳鴻禧繼續指出，這麼多種的紓困政策內容讓人「霧煞煞」，但到底照顧了多少的勞工及企業？如今好像是人民為了一萬元、三萬元在跟政府「乞討」，中央不知道民眾的實際需求，搞得社會陷入亂象；最好的方式就是採用發放現金、消費券的方式處理，否則真正了解紓困內容的人、能夠受惠的人恐怕沒幾個。

縣府勞工處長吳志宏表示，這些紓困政策都需要中央與地方合作，重點是政策要能「接地氣」，目前行政院所推出的政策「一部份有接地氣」。

(中時 )