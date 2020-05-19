明星地段飯店宅，拎包入住即可享用

不畏疫情，桃園房市買氣正當紅！中路特區重劃區去年房屋成交量位居前2名，房價登向近5年最新高。貴為桃園史上最大純住宅重劃區，佔地共104公頃，緊鄰藝文特區、市府商圈雙商圈，快接南桃園交流道，佔國門桃園機場、雙北都心最優勢點位，強勢地段吸引頂尖豪宅建商紛紛進駐，其中以60米大興西路磁吸名宅插旗，擁抱14000屏風禾公園，成為上中路特區龍首豪宅大道！

「璟都柏悦」位於大興西路綠園道首排，與中悦等指標豪宅為鄰，基地三面臨路並規劃退縮，創造近百米棟距豪景，外觀燈光設計由世界級大師袁宗南操刀，現代前衛的流線設計，於夜晚中璀璨綻放！Lounge Bar、露天泳池、星光健身房等六星級公設及酒店式公寓餐飲服務，結合稀有中小坪數規劃，燙金門牌吸引中路白領菁英、青年企業主慕名而至。【璟都柏悦】現推出總價738萬買2-3房輕盈門檻，一卡皮箱就可入住，入手星光泳池飯店宅就趁現在！

【璟都柏悦】夢想實品屋大賞23-38坪即可入住

接待會館 桃園市大興西路三段76號

禮賓專線 03-301-6788

(中時電子報)