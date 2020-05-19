網友分享水果絲瓜，外型上與西瓜皮相似，引發熱議。（圖／翻攝自臉書社團,我愛全聯-好物老實説）

全聯水果絲瓜引發網友熱議，吃過的人都喊好吃。（圖／翻攝自臉書社團,我愛全聯-好物老實説）

現代許多蔬果經過改良後，比原來的品種更好吃，近日一位網友逛全聯發現一款批著西瓜外皮的蔬菜「水果絲瓜」好奇詢問大家好不好吃，引發熱議，是極品！煮了不會黑掉，又嫩又綠又不縮又很甜。

網友在臉書社團《我愛全聯好物老實說》發文分享，「好可愛的絲瓜，有人吃過嗎？」原PO隨文附上的照片中可見，這款絲瓜是水果絲瓜，外型比起傳統的絲瓜來說，更加圓潤，外皮更是與西瓜同款花色。

貼文曝光後，立刻引發熱議，「聽說很好吃，但我還沒吃過」、「很好吃！煮了都不會黑掉，今年遍尋不到，原來全聯有！」、「之前買過市場的超好吃之後就不買一般的絲瓜了」、「極品，又嫩又綠又不縮，又甜」。

由於外型與西瓜太相似，讓一些網友誤會，這款西瓜絲瓜，要煮嗎？還是可以生吃？這到底是菜還是水果啊？而內行網友也回應，把它當作一般絲瓜料理即可，只是這款口感比較優、滑而細緻。

(中時電子報)