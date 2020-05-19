許多人為了想要脫單尋得好對象，因此台灣各地月老廟都香火鼎盛，其中以霞海城隍廟最為靈驗，不過有許多人怎麼求都沒有下文，對此YouTuber劉芒表示是「真命天子／天女」清單沒有列清楚，像自己列的鉅細靡遺，短短2個月就脫單了。

劉芒曝拜月老須注意十大重點。（影片／劉芒Youtube）

劉芒表示之前失戀時，學妹推薦給她私人小撇步，就是去霞海城隍廟拜月老，但耳聞月老相當會鑽漏洞，便據細靡遺列了十大點，沒想到竟找到條件一模一樣的真命天子，起初劉芒抱著半信半疑態度嘗試，沒想到短短2個月就脫單，而她把此訊息分享給周遭5位至親好友，也紛紛陸續脫單，目前都處於穩交狀態，也都找到跟當初列的條件一模一樣的另一半，對於許多人拜了多次仍是單身，劉芒則列出必須注意的十大點：

1、清楚列出喜歡外型

2、從過往經驗找答案

3、經濟條件

4、不要講概念講出明確事情

5、價值觀 金錢關 世界觀

6、務必慎重考慮家庭關係、社交生活

7、寫出你感情瓶頸的解藥

8、所有優點要跟自己相關

9、自己能不能做到

10、參考世界更美好

最後劉芒也強調以上條件供做參考，若照抄將失去動腦去思考的魔力，一定要經過重整和內化，才是份有生命的清單，屆時等到自己都準備好了，相信也隨時能迎接新戀情的到來。

(中時電子報)